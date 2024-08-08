盤中速報 - 建材營造類股表現疲軟，跌幅3.19%，總成交額29.16億
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:34
台股今日建材營造業類股表現疲軟，08日09:34相關指數下跌3.19%，總成交額29.16億元，大盤占比2.43%。
該產業上漲家數7、下跌家數46、平盤家數1。領跌個股基泰(2538-TW)08日09:34股價下跌1.65元，報19.1元，跌幅7.95%。
建材營造近5日下跌10.46%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造
|集中市場加權指數
|近一週
|-10.46%
|-4.07%
|近一月
|-1.18%
|-9.6%
|近三月
|-0.49%
|+3.11%
|近六月
|+43.54%
|+17.68%
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