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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造類股表現疲軟，跌幅3.19%，總成交額29.16億

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:34


台股今日建材營造業類股表現疲軟，08日09:34相關指數下跌3.19%，總成交額29.16億元，大盤占比2.43%。

該產業上漲家數7、下跌家數46、平盤家數1。領跌個股基泰(2538-TW)08日09:34股價下跌1.65元，報19.1元，跌幅7.95%。

建材營造近5日下跌10.46%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 建材營造 集中市場加權指數
近一週 -10.46% -4.07%
近一月 -1.18% -9.6%
近三月 -0.49% +3.11%
近六月 +43.54% +17.68%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數20771.74-2.46%
基泰19.3-6.99%

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