烏克蘭剛獲F-16卻傳曾遭川普副手拒接電話 專家：烏軍已沒時間在前線取得戰果

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 08:59

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俄烏戰爭鏖戰數年，基輔當局日前宣布收到來自西方首批 F-16 戰機，但同時卻傳出美國共和黨總副統候選人范斯拒絕接聽烏克蘭關於 F-16 戰機交付的電話。上月被提名為川普副手的范斯長期以來一直批評拜登政府對烏克蘭的無限支持。

《華盛頓郵報》週三 (7 日) 報導，范斯在與極右派陰謀論者 Charles Johnson 的簡訊中，多次貶低烏克蘭，並稱不願意繼續支持烏克蘭。

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范斯在去年 10 月發給 Johnson 的簡訊中說；「老兄，我甚至不會接烏克蘭的電話，兩個非常高層的人聯繫我，分別是烏克蘭情報部門負責人和空軍負責人，抱怨 F-16 問題。」

范斯發言人 Willia Martin 則回應表示，范斯從未與 Johnson 聯繫，兩人的政治觀點也不相同。Johnson 發給范斯垃圾簡訊，范斯通常不理他，但偶爾也會回覆跟反駁。

不過，即使烏克蘭獲得西方提供的戰機，專家也不看好能在前線取得戰果。

美國智庫昆西研究所旗下線上刊物《Responsible Statecraft》週三刊文指出，烏克蘭軍隊已沒有時間來改變前線局勢。

撰文的昆西研究所研究員 Mark Episkopos 表示，透過談論防禦戰略，試圖為基輔爭取時間，但基輔可能沒有這樣的時間，利用自身及西方夥伴難以承受的資源達成尚未充分確定的目標。