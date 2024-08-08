歐洲天然氣大漲近5% 烏軍傳占領俄羅斯天然氣中轉站

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-08 09:52

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歐洲天然氣周三（7 日）大漲近 5%，原因是烏克蘭戰局引發市場震盪，烏軍傳出占領俄羅斯天然氣中轉站的消息。

據《彭博》報導，歐洲天然氣基準合約周三收盤勁漲 4.8%，報每兆瓦時 38.45 歐元，為去年 12 月以來最高價，盤中漲幅一度高達 5.75%。

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俄羅斯非官方軍事部落格 Rybar 揭露，烏軍佔領了俄羅斯邊境庫斯克州蘇賈地區（Sudzha）附近的一座關鍵天然氣中轉站，而該站是俄羅斯天然氣最後一條經烏克蘭輸歐管線的一環。這項消息無法被證實。

俄羅斯總統普丁周三表示，烏克蘭進犯俄羅斯西南部庫斯克州的行動，是大規模挑釁。



據《美聯社》報導，普丁與政府官員召開會議，討論庫斯克州局勢、提供援助等問題。雙方交戰地點離莫斯科約 500 公里。

普丁周三說：「眾所周知，基輔政權又進行大規模挑釁，使用飛彈等武器，朝民宅、救護車無差別開火。」

烏軍周二出動近 300 人，在坦克和裝甲車的支援下，對庫斯克州邊境防禦部隊陣地發起攻擊。

俄羅斯國防部表示，戰鬥一直持續到周三，在一晝夜的戰鬥中，烏軍已經折損 260 人和 50 輛裝甲車，包括 7 輛戰車、8 輛裝甲運兵車。