美兩黨總統候選人高喊減稅 專家：恐令國債更惡化 預算缺口至少達15兆美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 10:21

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美國總統大選倒數不到三個月，民主黨與共和黨總統候選人均推出減稅政見來取悅選民，但專家最新示警，兩位候選人只會讓美國國債變得更糟。美國國債上月底突破 35 兆美元大關。

《雅虎財經》資深專欄作家 Rick Newman 周三 (7 日) 撰文指出，巨額國債是美國最大經濟挑戰，將削弱未來總統的彈性，最糟情況是債務危機恐引發嚴重經濟衰退，以及長達多年的財政緊縮。

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美國國債最近創下歷史新高，而且只會繼續成長，但美國正處於對任何政府來說前所未有的境地，金融市場已經開始對持有美債謹慎以對，一些分析人士甚至認為債務危機已經開始。

Newman 在文中表示，好消息是，美國不需要償還全部國債。若美國能將債務穩定在當前水準，並大幅減少赤字，將使國家基礎更加健全且財政永續，除非發生重大的不可預見的事態發展，像是大規模戰爭。

雖然國債高達 35 兆美元，但其中約 7 兆是美國政府在社會安全和醫療保險信託基金等帳戶持有的特殊證券。對市場而言，重要的是公眾持有的聯邦債務，也就是美國財政部向投資人出售的證券。因此，公眾持有的聯邦債務約等於美國 GDP 的 100%。

但美國債務水準不可能不高過 GDP 的 100%。社會安全和醫療保險支出都超過收入，且隨著越來越多的美國人加入這些計劃，情況只會變得更糟。此外，由於利率上升及政府融資的債務總額增加，淨利息支出激增。

根據美國國會預算辦公室 (CBO) 預估，公眾持有的聯邦債務占 GDP 比例將在 10 年內從當前 100% 上升至 122%，並且只會繼續上升。

CBO 的預測並未假設美國經濟遇上衰退，因此不包括未來十年需要任何財政刺激措施的可能性，而財政刺激總是會增加赤字並使聯邦債務更大。

曼哈頓研究所經濟學家 Brian Riedl 日前分析指出，未來十年縮小聯邦預算缺口將需要約 10 兆美元，這可能以削減預算或新的稅收，或兩者結合的形式出現，但削減一些預算或徵收新稅並不能解決問題。改變社會安全和醫療保險是解方，應削減富裕投保者的福利並提高資格跟年齡。

Newman 認為，未來兩年最大預算戰爭是如何因應 2017 年川普的個人減稅政策，該減稅政策將於明年底到期。

Newman 指出，賀錦麗希望讓 2017 年減稅政策對收入逾 40 萬美元的人到期，但對其他人則保留，民主黨也希望取消州和地方稅收減免上限，同時增加對在職父母和低收入家庭的稅收抵免。她的政見將使國債增加約 5 兆美元。