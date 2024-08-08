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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：力旺(3529-TW)EPS預估下修至25.6元，預估目標價為2815元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 08:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對力旺(3529-TW)做出2024年EPS預估：中位數由25.94元下修至25.6元，其中最高估值28.54元，最低估值24.74元，預估目標價為2815元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值28.54(28.54)42.2860.2246.47
最低值24.74(24.74)30.0237.6746.47
平均值26.04(26.27)33.2848.9546.47
中位數25.6(25.94)31.7848.9546.47

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值3,789,0005,342,0007,153,0006,668,000
最低值3,480,0003,957,0005,404,0006,668,000
平均值3,625,4704,438,5806,278,5006,668,000
中位數3,613,8904,349,0006,278,5006,668,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS19.7621.6114.789.52
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,050,3253,216,7112,363,8241,776,653

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3529/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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