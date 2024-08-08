鉅亨速報 - Factset 最新調查：力旺(3529-TW)EPS預估下修至25.6元，預估目標價為2815元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對力旺(3529-TW)做出2024年EPS預估：中位數由25.94元下修至25.6元，其中最高估值28.54元，最低估值24.74元，預估目標價為2815元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|28.54(28.54)
|42.28
|60.22
|46.47
|最低值
|24.74(24.74)
|30.02
|37.67
|46.47
|平均值
|26.04(26.27)
|33.28
|48.95
|46.47
|中位數
|25.6(25.94)
|31.78
|48.95
|46.47
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3,789,000
|5,342,000
|7,153,000
|6,668,000
|最低值
|3,480,000
|3,957,000
|5,404,000
|6,668,000
|平均值
|3,625,470
|4,438,580
|6,278,500
|6,668,000
|中位數
|3,613,890
|4,349,000
|6,278,500
|6,668,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|19.76
|21.61
|14.78
|9.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,050,325
|3,216,711
|2,363,824
|1,776,653
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3529/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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