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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一金(2892-TW)EPS預估上修至1.76元，預估目標價為29.25元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 08:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對第一金(2892-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.73元上修至1.76元，其中最高估值1.93元，最低估值1.51元，預估目標價為29.25元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.93(1.93)1.771.52
最低值1.51(1.51)1.41.42
平均值1.72(1.71)1.641.47
中位數1.76(1.73)1.671.47

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值69,862,14066,748,85065,159,000
最低值56,138,00055,980,00062,533,940
平均值62,041,71060,799,68063,846,470
中位數60,903,05060,632,13063,846,470

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.651.561.521.31
營業收入
(單位：新台幣千元)		67,255,13267,756,39462,604,42959,568,228

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2892/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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