盤中速報 - 費城半導體大跌1.86%，報4482.56點
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 03:30
截至台北時間08日03:15，費城半導體下跌85.01點（或1.86%），暫報4482.56點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.6%
- 近 1 月：-19.25%
- 近 3 月：-5.25%
- 近 6 月：+5.29%
- 今年以來：+9.39%
焦點個股
費城半導體成分股以Wolfspeed公司(WOLF-US)領跌。Wolfspeed公司(WOLF-US)下跌9.84%；博通(AVGO-US)下跌3.72%；輝達(NVDA-US)下跌3.66%；芯源系統(MPWR-US)下跌3.52%；Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)下跌3.5%。
部分成分股表現相對穩健，連貫(COHR-US)上漲0.69%；超微半導體(AMD-US)上漲0.58%；安可(AMKR-US)上漲0.31%；台積電(TSM-US)上漲0.17%；艾司摩爾(ASML-US)上漲0.1%。
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