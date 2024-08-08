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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.86%，報4482.56點

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 03:30


截至台北時間08日03:15，費城半導體下跌85.01點（或1.86%），暫報4482.56點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-6.6%
  • 近 1 月：-19.25%
  • 近 3 月：-5.25%
  • 近 6 月：+5.29%
  • 今年以來：+9.39%

焦點個股


費城半導體成分股以Wolfspeed公司(WOLF-US)領跌。Wolfspeed公司(WOLF-US)下跌9.84%；博通(AVGO-US)下跌3.72%；輝達(NVDA-US)下跌3.66%；芯源系統(MPWR-US)下跌3.52%；Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)下跌3.5%。

部分成分股表現相對穩健，連貫(COHR-US)上漲0.69%；超微半導體(AMD-US)上漲0.58%；安可(AMKR-US)上漲0.31%；台積電(TSM-US)上漲0.17%；艾司摩爾(ASML-US)上漲0.1%。

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美股美股盤中美股指數費城半導體

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費城半導體4426.266-3.09%
Wolfspeed公司12.68-11.51%
博通136.27-5.32%
輝達98.95-5.08%
芯源系統757.04-4.19%
Allegro Microsystems Inc.20.48-3.85%
連貫57.2-1.28%
超微半導體128.67-1.16%
安可28.53-0.21%
台積電155.04-0.23%
艾司摩爾836.35-0.79%

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