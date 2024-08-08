盤中速報 - Take-Two互動軟體(TTWO-US)大跌2.72%，報136.31美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 01:30
Take-Two互動軟體(TTWO-US)截至台北時間08日01:14股價下跌3.81美元，報136.31美元，跌幅2.72%，成交量985,992（股），盤中最高價141.43美元、最低價136.06美元。
美股指數盤中表現
Take-Two互動軟體(TTWO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.59%
- 近 1 月：-7.66%
- 近 3 月：-5.55%
- 近 6 月：-15.94%
- 今年以來：-12.95%
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