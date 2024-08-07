Visa：巴黎奧運首周末刷卡額成長26% 美國持卡人刷最多

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 16:53

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Visa 周二 (5 日) 發布研究報告說，歐元區第二大經濟體法國正指望奧運能提振經濟成長，法國國家統計與經濟研究所 (INSEE) 預測門票和轉播權銷售，加上旅遊業成長，將為今年第三季法國經濟帶來 0.3 個百分點的成長。

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INSEE 預估，法國今年第三季經濟成長率將達到 0.5%

Visa 根據最新數據指出，巴黎小型企業表示，在奧運會首個週末，Visa 持卡人的刷卡額年增 26%。Visa Europe 執行長 Charlotte Hogg 說：「我們的最新數據顯示，在奧運開幕首個週末期間，Visa 持卡人的消費支出顯著增加。」

Visa 是奧運的贊助商之一，該公司稱其美國持卡人在外國奧運相關支出中所佔比率最大，比一年前增加了 29%，巴西和日本的 Visa 持卡人支出也大幅增加

此外，根據法國利摩日大學（University of Limoges）運動與經濟法中心 (CDES) 估計，84% 的「奧運效應」將在奧運籌備和舉辦階段釋放，其餘部分將在奧運結束後 10 年後感受到，主要是在觀光業。

巴黎通常在 7 月至 8 月期間接待約 1200 萬名遊客，巴黎旅遊局預估今年奧運期間將接待 1530 萬名遊客。