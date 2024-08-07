鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bellring Brands Inc(BRBR-US)EPS預估上修至1.83元，預估目標價為65.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Bellring Brands Inc(BRBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.8元上修至1.83元，其中最高估值1.94元，最低估值1.75元，預估目標價為65.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.94(1.84)
|2.19
|2.47
|2.59
|最低值
|1.75(1.75)
|1.91
|2.32
|2.59
|平均值
|1.84(1.8)
|2.06
|2.38
|2.59
|中位數
|1.83(1.8)
|2.05
|2.35
|2.59
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19.87億
|22.46億
|24.97億
|26.16億
|最低值
|19.51億
|20.91億
|23.98億
|26.09億
|平均值
|19.73億
|22.00億
|24.48億
|26.13億
|中位數
|19.77億
|22.10億
|24.49億
|26.13億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|0.60
|0.70
|0.88
|1.23
|營業收入
|8.54億
|9.88億
|12.47億
|13.72億
|16.67億
詳細資訊請看美股內頁：
Bellring Brands Inc(BRBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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