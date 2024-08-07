search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bellring Brands Inc(BRBR-US)EPS預估上修至1.83元，預估目標價為65.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:16


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Bellring Brands Inc(BRBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.8元上修至1.83元，其中最高估值1.94元，最低估值1.75元，預估目標價為65.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.94(1.84)2.192.472.59
最低值1.75(1.75)1.912.322.59
平均值1.84(1.8)2.062.382.59
中位數1.83(1.8)2.052.352.59

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值19.87億22.46億24.97億26.16億
最低值19.51億20.91億23.98億26.09億
平均值19.73億22.00億24.48億26.13億
中位數19.77億22.10億24.49億26.13億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS--0.600.700.881.23
營業收入8.54億9.88億12.47億13.72億16.67億

詳細資訊請看美股內頁：
Bellring Brands Inc(BRBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBRBR

相關行情

台股首頁我要存股
Bellring Brands Inc52.736.91%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty