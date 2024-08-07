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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vaxcyte Inc(PCVX-US)EPS預估下修至-4.07元，預估目標價為101.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Vaxcyte Inc(PCVX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-3.95元下修至-4.07元，其中最高估值-3.74元，最低估值-5.1元，預估目標價為101.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-3.74(-3.32)-3.31-2.85-2.21
最低值-5.1(-4.56)-5.4-5.7-5.2
平均值-4.22(-4)-4.53-4.62-4.23
中位數-4.07(-3.95)-4.63-4.65-4.59

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.000.001.50億1.74億
最低值0.000.000.000.00
平均值0.000.002,500萬9,276萬
中位數0.000.000.007,970萬

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS---3.02-1.93-3.44-4.14
營業收入0.000.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Vaxcyte Inc(PCVX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPCVX

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