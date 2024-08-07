鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vaxcyte Inc(PCVX-US)EPS預估下修至-4.07元，預估目標價為101.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Vaxcyte Inc(PCVX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-3.95元下修至-4.07元，其中最高估值-3.74元，最低估值-5.1元，預估目標價為101.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-3.74(-3.32)
|-3.31
|-2.85
|-2.21
|最低值
|-5.1(-4.56)
|-5.4
|-5.7
|-5.2
|平均值
|-4.22(-4)
|-4.53
|-4.62
|-4.23
|中位數
|-4.07(-3.95)
|-4.63
|-4.65
|-4.59
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.00
|0.00
|1.50億
|1.74億
|最低值
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|平均值
|0.00
|0.00
|2,500萬
|9,276萬
|中位數
|0.00
|0.00
|0.00
|7,970萬
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|-3.02
|-1.93
|-3.44
|-4.14
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Vaxcyte Inc(PCVX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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