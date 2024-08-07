〈陸港盤後〉中國7月出口意外放緩 A股漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-07 16:30

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中國 A 股市場三大指數周三（7 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.09%，中國 7 月出口意外放緩，顯示一直支撐中國經濟成長的全球需求降溫。

滬指周三收盤漲 0.09% 報 2,869.83 點，深證成指跌 0.17% 報 8,449.58 點，創業板指跌 0.43% 報 1,620.33 點，兩市成交額合計人民幣 5,920 億元。

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農業、保險、房地產、醫藥、券商、半導體等類股走低，電力、煤炭、軍工等族群上揚。

香港恒生指數周三收盤漲 1.38%，報 16,877.86 點，恒生科技指數漲 1.19%，報 3,382.42 點。

中國海關總署周三公布的數據顯示，以美元計，7 月出口年增 7%，增幅不如經濟學家原估的 9.5%。進口增長 7.2%。貿易順差縮小至 846.5 億美元。

海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來，經濟運行總體平穩，穩中有進，外貿保持穩中向好態勢。

不過，澳盛銀行資深中國策略師刑兆鵬（Xing Zhaopeng）認為，以目前情況來看，外部需求正在減弱，儘管電子產業的動能仍強，但整個製造業活動降溫，勢必影響貿易。

雖然進口激增可能會緩解投資人對內需疲軟的擔憂，但這種擴張在一定程度上是由短期因素帶動。

刑兆鵬表示，由於美國政府可能加強晶片出口管制，半導體製造商可能會急著提前採購設備，導致 7 月產品進口較去年同期增加 15%。

《彭博》經濟學家曲天石（David Qu）也說，中國 7 月出口意外放緩，顯示外貿對第 3 季國內生產毛額（GDP）的支撐可能會減弱。有鑒於美國經濟前景疲弱，這一結果格外令人擔憂。