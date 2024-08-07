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〈焦點股〉中興電1至7月營收年增逾1成 漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-07 10:29

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中興電1至7月營收年增逾1成，漲逾半根停板。(圖：shutterstock)

台股今 (7) 日再度強漲逾 600 點，重電廠中興電 (1513-TW) 也不惶多讓，在 7 月營收表現亮眼下，今年 1 至 7 月營收達 143.58 億元，年增超過 1 成，激勵中興電今天股價漲勢強勁，漲逾半根停板。 

中興電今天早盤以 155 元開高後，雖然一度翻黑跌至 154.5 元，不過隨即回神一路上攻，截至 10 點 15 分，股價暫報 167 元，漲幅 7.74%，成交爆量超過 1 萬張。但觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人已連續 6 個交易日賣超，合計賣超 7110 張。 


中興電 7 月營收 20.85 億元，月減 3.55%，年增 5.99%；累計今年 1 至 7 月營收 143.58 億元，年增 12.71%。 

中興電先前提到，接單進度皆符合預期，法人則指出，中興電在手訂單約 410 億元，未來加上離岸風電統包工程，也可望進一步挹注中興電營收。另外，開關櫃、CT 海外市場強勁，法人表示，中興電也以拓展至美國、日本市場，將同步帶動營運。 

今天重電族群股價表現亮眼，大同 (2371-TW) 漲逾 8%，華城 (1519-TW) 也漲逾半根停板，士電 (1503-TW)、亞力 (1514-TW) 也都有 3 至 4% 的漲幅。 

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