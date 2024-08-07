search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：富達全國資訊服務(FIS-US)EPS預估上修至5.07元，預估目標價為83.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 10:16


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對富達全國資訊服務(FIS-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.96元上修至5.07元，其中最高估值5.32元，最低估值4.87元，預估目標價為83.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.32(5.25)5.986.336.72
最低值4.87(4.87)5.415.876.55
平均值5.06(4.99)5.596.16.62
中位數5.07(4.96)5.596.16.61

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值101.68億106.69億112.48億116.32億
最低值100.87億104.89億109.02億113.65億
平均值101.43億105.75億110.55億114.90億
中位數101.46億105.65億110.33億114.72億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.660.250.67-27.68-11.26
營業收入103.33億125.52億138.77億145.28億98.21億

詳細資訊請看美股內頁：
富達全國資訊服務(FIS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFIS

相關行情

台股首頁我要存股
富達全國資訊服務76.545.14%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty