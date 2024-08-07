鉅亨速報 - Factset 最新調查：富達全國資訊服務(FIS-US)EPS預估上修至5.07元，預估目標價為83.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 10:16
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對富達全國資訊服務(FIS-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.96元上修至5.07元，其中最高估值5.32元，最低估值4.87元，預估目標價為83.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.32(5.25)
|5.98
|6.33
|6.72
|最低值
|4.87(4.87)
|5.41
|5.87
|6.55
|平均值
|5.06(4.99)
|5.59
|6.1
|6.62
|中位數
|5.07(4.96)
|5.59
|6.1
|6.61
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|101.68億
|106.69億
|112.48億
|116.32億
|最低值
|100.87億
|104.89億
|109.02億
|113.65億
|平均值
|101.43億
|105.75億
|110.55億
|114.90億
|中位數
|101.46億
|105.65億
|110.33億
|114.72億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.66
|0.25
|0.67
|-27.68
|-11.26
|營業收入
|103.33億
|125.52億
|138.77億
|145.28億
|98.21億
詳細資訊請看美股內頁：
富達全國資訊服務(FIS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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