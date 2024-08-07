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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐嘉隆(OGN-US)EPS預估下修至4.36元，預估目標價為22.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 10:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對歐嘉隆(OGN-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.46元下修至4.36元，其中最高估值4.57元，最低估值4.25元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.57(4.62)4.784.944.52
最低值4.25(4.25)4.284.164.2
平均值4.37(4.45)4.54.564.36
中位數4.36(4.46)4.424.594.36

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值64.66億68.04億70.30億62.40億
最低值63.26億63.11億62.37億62.40億
平均值63.92億64.66億65.34億62.40億
中位數63.58億63.64億64.30億62.40億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----5.313.593.99
營業收入95.30億80.96億63.60億61.74億62.63億

詳細資訊請看美股內頁：
歐嘉隆(OGN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOGN

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