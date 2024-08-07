鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐嘉隆(OGN-US)EPS預估下修至4.36元，預估目標價為22.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 10:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對歐嘉隆(OGN-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.46元下修至4.36元，其中最高估值4.57元，最低估值4.25元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.57(4.62)
|4.78
|4.94
|4.52
|最低值
|4.25(4.25)
|4.28
|4.16
|4.2
|平均值
|4.37(4.45)
|4.5
|4.56
|4.36
|中位數
|4.36(4.46)
|4.42
|4.59
|4.36
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|64.66億
|68.04億
|70.30億
|62.40億
|最低值
|63.26億
|63.11億
|62.37億
|62.40億
|平均值
|63.92億
|64.66億
|65.34億
|62.40億
|中位數
|63.58億
|63.64億
|64.30億
|62.40億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|5.31
|3.59
|3.99
|營業收入
|95.30億
|80.96億
|63.60億
|61.74億
|62.63億
詳細資訊請看美股內頁：
歐嘉隆(OGN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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