盤中速報 - PEOPLE大漲12.2%，報0.0544美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 08:05
PEOPLE(PEOPLE)在過去 24 小時內漲幅超過12.2%，最新價格0.0544美元，總成交量達0.46億美元，總市值2.76億美元，目前市值排名第 91 名。
近 1 日最高價：0.0566美元，近 1 日最低價：0.0485美元，流通供給量：5,060,137,335。
PEOPLE幣英文全稱是ConstitutionDAO，發行日期是2021-11-26，發行總量是4,565,078,206。ConstitutionDAO是一個DAO組織，它的目標是在索斯比拍賣行拍得一份美國憲法的原始副本，並為此向加密世界的居民募資。PEOPLE是ConstitutionDAO給貢獻人的捐款憑證，並ConsitutionDAO在拍賣中失敗後成為了一個社區自治的代幣。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-32.56%
- 近 1 月：-17.00%
- 近 3 月：+89.04%
- 近 6 月：+96.03%
- 今年以來：+264.40%
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