盤中速報 - 艾達幣大漲8.09%，報0.3327美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 03:20
艾達幣(ADA)在過去 24 小時內漲幅超過8.09%，最新價格0.3327美元，總成交量達0.46億美元，總市值119.37億美元，目前市值排名第 8 名。
近 1 日最高價：0.3369美元，近 1 日最低價：0.306美元，流通供給量：35,910,258,433。
Cardano由以太坊聯合創始人於2015年在瑞士創立，是成功採用「權益證明共識機制」 的大型區塊鏈之一，比起比特幣所仰賴的工作量證明 (Proof of Work) 演算法，權益證明 (Proof of Stake)更省能源。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-21.92%
- 近 1 月：-15.43%
- 近 3 月：-30.96%
- 近 6 月：-37.09%
- 今年以來：-49.70%
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