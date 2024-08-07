鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過29.32億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格56,693.99美元，24小時漲跌幅+1.62%；以太幣(ETH)現報價格2,486.7美元，24小時漲跌幅-0.87%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達29.32億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達15.06億美元；USDC(USDC)24小時成交量達14.64億美元。
24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；Gifto(GFT)24小時漲幅9.52%；BinaryX(BNX)24小時漲幅5.98%。
24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；Notcoin(NOT)24小時跌幅19.4%；Tellor Tributes(TRB)24小時跌幅16.5%。
近一週漲幅：Dogwifhat(WIF)近一週漲幅35.7%；BOOK OF MEME(BOME)近一週漲幅33.4%；Omni Network(OMNI)近一週漲幅32.8%。
近一週跌幅：Gifto(GFT)近一週跌幅97.2%；BAKE(BAKE)近一週跌幅18.8%；SFP(SFP)近一週跌幅6.09%。
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