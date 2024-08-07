鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過29.32億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 10:15

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24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；Gifto(GFT)24小時漲幅9.52%；BinaryX(BNX)24小時漲幅5.98%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；Notcoin(NOT)24小時跌幅19.4%；Tellor Tributes(TRB)24小時跌幅16.5%。

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近一週漲幅：Dogwifhat(WIF)近一週漲幅35.7%；BOOK OF MEME(BOME)近一週漲幅33.4%；Omni Network(OMNI)近一週漲幅32.8%。