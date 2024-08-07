俄羅斯警告烏克蘭：再拖下去 和平談判條件會越來越苛刻

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-07 10:08

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在烏克蘭戰爭遲遲難以落幕之際，一名俄羅斯高階官員周二（6 日）警告烏克蘭，如果烏國不趕快啟動和平談判，恐怕會面臨更加不利的條件。

俄羅斯前國防部長紹伊古周二再次談到了俄羅斯對調解烏克蘭局勢的立場，他表示，烏克蘭對俄羅斯總統普丁 6 月提出的解決烏克蘭問題的條件沒有任何反應，因此，俄軍仍在作戰。

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普丁在 6 月公布了談判條件：烏軍必須撤出俄羅斯聯邦新主體的全部領土，即放棄對頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松、扎波羅熱等四州的主權要求，且烏克蘭必須宣布放棄加入北約（NATO）的意向。

紹伊古說，提供給烏克蘭的機會不斷減少，烏克蘭正在遭受重大損失。自普丁提出談判條件以來，烏克蘭已經失去了 420 平方公里的領土和大量士兵。

「烏克蘭的機會之窗正在縮小，如果烏克蘭遲遲沒有做出回應，那麼拖得越久，只會失去更多土地。基輔政權幻想歐洲會安排另一場美好的和平峰會，但這只會讓烏克蘭人民付出沉重代價。」紹伊古說。

紹伊古表示，如果西方國家認為能把俄羅斯拖入烏克蘭戰爭的漫長談判進程，並創造讓俄羅斯逐漸喪失在特別行動中的主動權的腳本，那麼歐美國家就大錯特錯了。

上月烏克蘭外交部長庫列巴曾表示，如果烏克蘭的主權和領土完整得到聯合國絕大多數成員國的充分尊重，基輔願意進行談判。