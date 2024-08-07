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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國國際集團(AIG-US)EPS預估下修至5.67元，預估目標價為84.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 02:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美國國際集團(AIG-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.8元下修至5.67元，其中最高估值7.67元，最低估值5元，預估目標價為84.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.67(7.67)8.69.498.93
最低值5(5)6.457.428.93
平均值5.83(5.86)7.288.558.93
中位數5.67(5.8)7.28.458.93

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值335.11億298.35億318.56億310.66億
最低值268.94億265.33億288.88億310.66億
平均值298.30億284.64億303.40億310.66億
中位數281.44億289.15億302.21億310.66億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.74-6.8810.8213.014.98
營業收入495.46億437.36億520.57億564.37億468.00億

詳細資訊請看美股內頁：
美國國際集團(AIG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAIG

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