鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國國際集團(AIG-US)EPS預估下修至5.67元，預估目標價為84.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 02:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美國國際集團(AIG-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.8元下修至5.67元，其中最高估值7.67元，最低估值5元，預估目標價為84.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.67(7.67)
|8.6
|9.49
|8.93
|最低值
|5(5)
|6.45
|7.42
|8.93
|平均值
|5.83(5.86)
|7.28
|8.55
|8.93
|中位數
|5.67(5.8)
|7.2
|8.45
|8.93
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|335.11億
|298.35億
|318.56億
|310.66億
|最低值
|268.94億
|265.33億
|288.88億
|310.66億
|平均值
|298.30億
|284.64億
|303.40億
|310.66億
|中位數
|281.44億
|289.15億
|302.21億
|310.66億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.74
|-6.88
|10.82
|13.01
|4.98
|營業收入
|495.46億
|437.36億
|520.57億
|564.37億
|468.00億
詳細資訊請看美股內頁：
美國國際集團(AIG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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