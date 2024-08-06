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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.13%，報4570.73點

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 22:30


截至台北時間06日10:15，費城半導體上漲51.28點（或1.13%），暫報4570.73點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-11.17%
  • 近 1 月：-20.1%
  • 近 3 月：-4.17%
  • 近 6 月：+2.99%
  • 今年以來：+8.24%

焦點個股


費城半導體成分股以輝達(NVDA-US)領漲。輝達(NVDA-US)上漲3.34%；艾司摩爾(ASML-US)上漲2.93%；台積電(TSM-US)上漲2.68%；芯源系統(MPWR-US)上漲2.63%；德州儀器(TXN-US)上漲2.46%。

部分成分股表現相對疲軟，超微半導體(AMD-US)下跌2.01%；Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)下跌1.38%；美光科技(MU-US)下跌1.35%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌1.24%；藍博士半導體(RMBS-US)下跌1.04%。

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美股美股盤中美股指數費城半導體

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費城半導體4593.1631.63%
輝達105.084.61%
艾司摩爾850.333.65%
台積電153.533.77%
芯源系統792.562.87%
德州儀器186.83.10%
超微半導體132.4952-1.72%
Axcelis Technologies Inc108.97-0.28%
美光科技89.03-1.54%
萊迪思半導體43.955-1.05%
藍博士半導體41.36930.12%

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