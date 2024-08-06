盤中速報 - 費城半導體大漲1.13%，報4570.73點
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 22:30
截至台北時間06日10:15，費城半導體上漲51.28點（或1.13%），暫報4570.73點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.17%
- 近 1 月：-20.1%
- 近 3 月：-4.17%
- 近 6 月：+2.99%
- 今年以來：+8.24%
焦點個股
費城半導體成分股以輝達(NVDA-US)領漲。輝達(NVDA-US)上漲3.34%；艾司摩爾(ASML-US)上漲2.93%；台積電(TSM-US)上漲2.68%；芯源系統(MPWR-US)上漲2.63%；德州儀器(TXN-US)上漲2.46%。
部分成分股表現相對疲軟，超微半導體(AMD-US)下跌2.01%；Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)下跌1.38%；美光科技(MU-US)下跌1.35%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌1.24%；藍博士半導體(RMBS-US)下跌1.04%。
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