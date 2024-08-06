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鉅亨速報

盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大跌5.35%，報21.57美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 03:00


Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)截至台北時間06日02:44股價下跌1.22美元，報21.57美元，跌幅5.35%，成交量1,178,997（股），盤中最高價22.47美元、最低價21.20美元。

美股指數盤中表現

Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.63%
  • 近 1 月：-25.57%
  • 近 3 月：-23.96%
  • 近 6 月：-20.48%
  • 今年以來：-24.71%

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美股美股盤中Allegro Microsystems Inc.

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費城半導體4519.45-1.92%
Allegro Microsystems Inc.21.4-6.10%

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