盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大跌5.35%，報21.57美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 03:00
Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)截至台北時間06日02:44股價下跌1.22美元，報21.57美元，跌幅5.35%，成交量1,178,997（股），盤中最高價22.47美元、最低價21.20美元。
美股指數盤中表現
Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.63%
- 近 1 月：-25.57%
- 近 3 月：-23.96%
- 近 6 月：-20.48%
- 今年以來：-24.71%
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