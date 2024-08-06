鉅亨速報 - Factset 最新調查：道明尼能源D-US的目標價調升至56元，幅度約3.7%
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 18:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對道明尼能源(D-US)提出目標價估值：中位數由54元上修至56元，調升幅度3.7%。其中最高估值58元，最低估值48元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予道明尼能源評價：積極樂觀3位、保持中立15位、保守悲觀1位。
道明尼能源今(6日)收盤價為54.065元。近5日股價上漲3.7%，標普指數下跌5.07%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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