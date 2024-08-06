外資回頭買超243億元 回補台積電3.4萬張 續砍鴻海3.6萬張

台股今 (6) 日在台積電及聯發科雙雙漲逾半根停板下，帶動大盤強力反彈逾 600 點，終場漲 670.14 點以 20501.02 點作收，收復 2 萬點關卡，成交量 6399.06 億元。三大法人今天合計買超 262.66 億元，其中外資回頭買超 243.92 億元，同時大舉敲進台積電逾 3 萬張。