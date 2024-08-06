外資回頭買超243億元 回補台積電3.4萬張 續砍鴻海3.6萬張
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-06 18:10
台股今 (6) 日在台積電及聯發科雙雙漲逾半根停板下，帶動大盤強力反彈逾 600 點，終場漲 670.14 點以 20501.02 點作收，收復 2 萬點關卡，成交量 6399.06 億元。三大法人今天合計買超 262.66 億元，其中外資回頭買超 243.92 億元，同時大舉敲進台積電逾 3 萬張。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資回補 243.92 億元，投信同站買方，買超 135.86 億元，自營商則獨站賣方，賣超 117.13 億元，三大法人合計買超 262.66 億元。
外資今天最青睞台積電，昨 (5) 日大砍台積電逾 5 萬張，今天回頭買超 3.4 萬張，另外也買超華邦電 1.5 萬張，泰金寶 - DR 1.2 萬張，大同 1.2 萬張，台灣大 1.1 萬張，中信金 9747 張，台泥 9018 張，亞泥 8209 張，興富發 8107 張，長榮航 7815 張。
此外，外資也買超多檔 ETF，買超 00680L 元大美債 20 正 2 達 4.9 萬張，00929 復華台灣科技優息 2 萬張，00919 群益台灣精選高息 2 萬張，00688L 國泰 20 年美債正 2 達 1.5 萬張，00934 中信成長高股息 1.1 萬張。
外資賣超方面，鴻海成為外資今天主要減碼對象，賣超鴻海 3.6 萬張，同時也賣超新光金 2.7 萬張，友達 2.5 萬張，群創 1.8 萬張，台新金 1.7 萬張，旺宏 1.1 萬張，欣興 1.1 萬張，臺企銀 1 萬張，王道銀行 6014 張，陽明 5832 張。
外資也減碼 00632R 元大台灣 50 反 1 高達 9.4 萬張，00940 元大台灣價值高息 4.1 萬張，以及 00878 國泰永續高股息 2.7 萬張。
投信今天則偏愛金融族群，買超中信金 9922 張，兆豐金 8605 張，第一金 8534 張，永豐金 7446 張，元大金 4092 張。另外，投信也加碼聯電 1.2 萬張，台積電 4290 張，遠東新 3627 張，和碩 3589 張，遠傳 3429 張。
投信賣超部分，投信今天賣超華通最多，減碼 6235 張，其他如欣興、智原、冠德、台郡、晟銘電、臻鼎 - KY、世紀鋼、中興電以及鈺邦都成為投信賣超對象。
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