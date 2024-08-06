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鉅亨速報

盤後速報 - 鉅祥(2476)下週(8月13日)除息2.48元，預估參考價84.12元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:05


鉅祥(2476-TW)下週(8月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.48元。

以今日(8月6日)收盤價86.60元計算，預估參考價為84.12元，息值合計為2.48元，股息殖利率2.86%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

鉅祥(2476-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為連續沖壓精密金屬零件與連續沖壓模具。機械零組件、刀具、夾具。自動化專用機。近5日股價下跌13.59%，集中市場加權指數下跌10.53%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/13 86.60 2.47666 2.86% 0.0
2023/08/10 49.95 2.3 4.6% 0.0
2022/08/11 53.8 2.0784 3.86% 0.0
2021/08/03 57.3 1.2 2.09% 0.0
2020/08/04 20.65 1.3 6.3% 0.0

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