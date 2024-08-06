盤後速報 - 鉅祥(2476)下週(8月13日)除息2.48元，預估參考價84.12元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:05
鉅祥(2476-TW)下週(8月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.48元。
以今日(8月6日)收盤價86.60元計算，預估參考價為84.12元，息值合計為2.48元，股息殖利率2.86%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
鉅祥(2476-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為連續沖壓精密金屬零件與連續沖壓模具。機械零組件、刀具、夾具。自動化專用機。近5日股價下跌13.59%，集中市場加權指數下跌10.53%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/13
|86.60
|2.47666
|2.86%
|0.0
|2023/08/10
|49.95
|2.3
|4.6%
|0.0
|2022/08/11
|53.8
|2.0784
|3.86%
|0.0
|2021/08/03
|57.3
|1.2
|2.09%
|0.0
|2020/08/04
|20.65
|1.3
|6.3%
|0.0
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