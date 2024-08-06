奇瑞首上榜！陸10車企入選《財富》世界500強企業 這家電動車廠排名升最多

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:00

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《財富》世界 500 強企業 2024 年排行榜周一 (5 日) 出爐，今年中國有 133 家公司上榜，比去年少 9 家，但中國車廠成為今年榜單的一大亮點。在上榜中國企業所在的 15 個領域中，「汽車和零組件」表現較為突出，一共有 10 家中國汽車及汽車零件公司入榜，去年為 9 家，奇瑞更是首次上榜。

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上汽在入榜的中國十家汽車類企業中排名第一，在總榜中排 93 位。2004 年上汽集團首次上榜世界 500 強，2014 年首次入圍前一百強，迄今連 11 年穩居百強行列。

比亞迪排名 143 位，是排名提升最多的中國公司，比上年排位提升 69 位。去年比亞迪電動車年銷量超過 302 萬輛，蟬聯全球電動車銷量冠軍，也成為首家躋身全球汽車銷量前十的中國車企。今年上半年銷量達 161.30 萬輛，年增 28.46%，保持強勁成長動能。

吉利位列 185 位，比上年進步 40 名，營收從 604 億美元增至 704 億美元，廣汽則連 12 年入圍《財富》世界 500 強，最新排名 181 位，比上年下滑 16 位。

此外，一汽排名 129 位，比上年進步 2 名，北汽排第 192 名，比上年進步 1 名。東風排名 240 位，比上年退步 52 位，怡和集團排名 421 位，比上年下滑 26 位。

首次上榜的奇瑞以 391 億美元營收位列 385 位，奇瑞去年業績創造三項歷史新高」，年營收首破 3000 億人民幣，年增超過 50%，銷量年增 52.6%% 至 188 萬 1316 輛，出口 93 萬 7148 輛汽車，年增率 101.1%，續 21 年位居中國品牌乘用車出口第一。

今年上半年，奇瑞繼續保持加速發展態勢，上半年銷量突破 110 萬輛，年增率 48.4%，創歷史新高。

值得一提的是，在凈資產收益率（ROE）榜上，奇瑞以 35% 的凈資產收益率位列第 40 位，奇瑞、寧德時代、比亞迪三家在上榜 ROE 中國企業排在前 10 名。

汽車零組件企業方面，去年寧德時代以 488 億美元銷售收入首次進入《財富》世界 500 強，排名第 292 位，今年從 488 億美元又增加到 566 億美元，排名提升 42 位，達到 250 名。

寧德時代 2023 年度公司 2023 年營收 4099.17 億元，同比增長 22.01%; 歸屬母公司股東的凈利潤 441.21 億元，同比增長 43.58%。 今年上半年，寧德時代實現營業收入 1667.67 億元，與去年同期相比下滑 11.88%。

另外，車輛和零部件分行業榜單之外，華為以 994.70 億美元營收排名第 103 位。華為智慧汽車解決方案 BU 逐步成熟，截至 2024 年 7 月初，華為車 BU 收入達 100 億人民幣，小米排名 397 位。

《財富》中文網在榜單發佈文章中提到，小米是中國電動車公司的一匹黑馬，汽車業務收入也將對該公司未來在該榜單上的排位產生影響，長安汽車母公司中國兵器裝備集團公司和中國中車集團有限公司分別位列《財富》世界 500 強榜單的 343 和 451 位。