無懼台積電大跌 大摩列首選股 稱拋售後估值有吸引力

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-06 09:27

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據《彭博》周二報導，摩根士丹利的分析師 Charlie Chan 在報告中寫道：「在長期的半導體下行周期中，我們看好台積電的品質和防禦性。」他指出，「確認漲價和人工智慧（AI）資本支出持續走高，應該是（台積電）關鍵的催化劑」。

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Chan 認為，憑藉漲價，「台積電 2025 年應能實現逾 55% 的毛利率，並且在海外晶圓廠實現規模經濟後，毛利率將於 2028 至 2030 年逐漸接近 60% 的水準。」

在摩根士丹利發出看好台積電的報告當天，台股台積電股價周一大幅收跌近 9.8%，創上市以來最大單日跌幅。台積電等領頭羊大跌，各類股全軍覆沒，台股狂跌 8.4%。

台灣證交所周一下午為此召開記者會，說明近日股市變動與因應措施。台灣證交所稱，必要時將採取穩定市場措施，目前為止，還沒有推出市場穩定措施的必要，台股基本面依然強勁。

相較於台灣上市股價重挫，台積電 ADR 周一跌幅明顯緩和，盤初曾暴跌約 10.9%，但最終收跌近 1.3%，盤後轉漲，且漲近 2%。

Moore Securities Investment Consulting 分析師 Adam Lin 認為，從台積電的跌幅看，投資者周一不加區分，急於減持，無視台積電良好的基本面。Lin 提到，上周五東京股市暴跌 12.40%，首爾股市暴跌 8.7%，「他們（投資者）只是被出現系統性風險嚇壞了，因為美國市場的疲軟引發了該地區的拋售。」

台積電於 7 月 18 日召開法說會，公布第 2 季財報，每股純益為 9.56 元，美元營收與毛利率都超越財測。