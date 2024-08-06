鉅亨速報 - Factset 最新調查：AAON Inc.(AAON-US)EPS預估上修至2.24元，預估目標價為102.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 04:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對AAON Inc.(AAON-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.21元上修至2.24元，其中最高估值2.33元，最低估值2.23元，預估目標價為102.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.33(2.26)
|3
|3.46
|4.15
|最低值
|2.23(2.13)
|2.62
|3.46
|4.15
|平均值
|2.26(2.2)
|2.79
|3.46
|4.15
|中位數
|2.24(2.21)
|2.7
|3.46
|4.15
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.25億
|14.35億
|15.94億
|17.88億
|最低值
|12.14億
|13.64億
|15.94億
|17.88億
|平均值
|12.22億
|14.09億
|15.94億
|17.88億
|中位數
|12.24億
|14.15億
|15.94億
|17.88億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.68
|0.99
|0.73
|1.24
|2.13
|營業收入
|4.69億
|5.15億
|5.35億
|8.89億
|11.69億
詳細資訊請看美股內頁：
AAON Inc.(AAON-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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