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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：AAON Inc.(AAON-US)EPS預估上修至2.24元，預估目標價為102.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 04:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對AAON Inc.(AAON-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.21元上修至2.24元，其中最高估值2.33元，最低估值2.23元，預估目標價為102.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.33(2.26)33.464.15
最低值2.23(2.13)2.623.464.15
平均值2.26(2.2)2.793.464.15
中位數2.24(2.21)2.73.464.15

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.25億14.35億15.94億17.88億
最低值12.14億13.64億15.94億17.88億
平均值12.22億14.09億15.94億17.88億
中位數12.24億14.15億15.94億17.88億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.680.990.731.242.13
營業收入4.69億5.15億5.35億8.89億11.69億

詳細資訊請看美股內頁：
AAON Inc.(AAON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAAON

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