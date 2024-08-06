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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：星XM控股SIRI-US的目標價調降至3.33元，幅度約6.99%

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 04:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對星XM控股(SIRI-US)提出目標價估值：中位數由3.58元下修至3.33元，調降幅度6.99%。其中最高估值6.5元，最低估值2.5元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予星XM控股評價：積極樂觀6位、保持中立5位、保守悲觀3位。

星XM控股今(6日)收盤價為3.02元。近5日股價下跌6.99%，標普指數下跌2.06%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SIRI市場預估目標價

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