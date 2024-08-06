鉅亨速報 - Factset 最新調查：科迪華CTVA-US的目標價調升至64元，幅度約3.23%
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 04:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對科迪華(CTVA-US)提出目標價估值：中位數由62元上修至64元，調升幅度3.23%。其中最高估值70元，最低估值55元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予科迪華評價：積極樂觀17位、保持中立7位、保守悲觀0位。
科迪華今(6日)收盤價為51.24元。近5日股價下跌3.23%，標普指數下跌2.06%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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