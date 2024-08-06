鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐米茄健康照護投資人(OHI-US)EPS預估上修至1.41元，預估目標價為35.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 04:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對歐米茄健康照護投資人(OHI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.36元上修至1.41元，其中最高估值1.45元，最低估值1.31元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.45(1.45)
|1.64
|1.54
|最低值
|1.31(1.27)
|1.48
|1.52
|平均值
|1.39(1.36)
|1.54
|1.53
|中位數
|1.41(1.36)
|1.52
|1.53
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.54億
|9.16億
|9.92億
|8.74億
|最低值
|7.97億
|8.28億
|8.60億
|8.74億
|平均值
|8.32億
|8.85億
|9.26億
|8.74億
|中位數
|8.35億
|8.87億
|9.30億
|8.74億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.58
|0.70
|1.75
|1.80
|1.00
|營業收入
|9.30億
|8.78億
|10.66億
|8.82億
|9.65億
詳細資訊請看美股內頁：
歐米茄健康照護投資人(OHI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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