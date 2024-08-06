search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐米茄健康照護投資人(OHI-US)EPS預估上修至1.41元，預估目標價為35.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 04:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對歐米茄健康照護投資人(OHI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.36元上修至1.41元，其中最高估值1.45元，最低估值1.31元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.45(1.45)1.641.54
最低值1.31(1.27)1.481.52
平均值1.39(1.36)1.541.53
中位數1.41(1.36)1.521.53

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.54億9.16億9.92億8.74億
最低值7.97億8.28億8.60億8.74億
平均值8.32億8.85億9.26億8.74億
中位數8.35億8.87億9.30億8.74億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.580.701.751.801.00
營業收入9.30億8.78億10.66億8.82億9.65億

詳細資訊請看美股內頁：
歐米茄健康照護投資人(OHI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOHI

相關行情

台股首頁我要存股
歐米茄健康照護投資人37.015-1.53%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty