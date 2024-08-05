鉅亨速報 - Factset 最新調查：Essent集團(ESNT-US)EPS預估上修至7.05元，預估目標價為65.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:20
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Essent集團(ESNT-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.74元上修至7.05元，其中最高估值7.2元，最低估值6.74元，預估目標價為65.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7.2(6.85)
|7.29
|7.65
|最低值
|6.74(6.52)
|6.75
|7.2
|平均值
|7.02(6.73)
|7.11
|7.41
|中位數
|7.05(6.74)
|7.12
|7.34
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|12.61億
|13.45億
|14.19億
|最低值
|12.25億
|12.99億
|13.69億
|平均值
|12.42億
|13.20億
|13.95億
|中位數
|12.42億
|13.20億
|13.99億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.66
|3.88
|6.11
|7.72
|6.50
|營業收入
|8.50億
|9.35億
|10.10億
|10.01億
|10.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Essent集團(ESNT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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