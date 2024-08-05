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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Essent集團(ESNT-US)EPS預估上修至7.05元，預估目標價為65.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:20


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Essent集團(ESNT-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.74元上修至7.05元，其中最高估值7.2元，最低估值6.74元，預估目標價為65.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值7.2(6.85)7.297.65
最低值6.74(6.52)6.757.2
平均值7.02(6.73)7.117.41
中位數7.05(6.74)7.127.34

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值12.61億13.45億14.19億
最低值12.25億12.99億13.69億
平均值12.42億13.20億13.95億
中位數12.42億13.20億13.99億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.663.886.117.726.50
營業收入8.50億9.35億10.10億10.01億10.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Essent集團(ESNT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSESNT

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