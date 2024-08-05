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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：AdvisorShares 惡習 ETF(ACT-US)EPS預估上修至4.36元，預估目標價為37.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:18


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對AdvisorShares 惡習 ETF(ACT-US)做出2024年EPS預估：中位數由4元上修至4.36元，其中最高估值4.49元，最低估值3.97元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.49(4.49)4.414.76
最低值3.97(3.75)3.74
平均值4.25(4.08)4.164.43
中位數4.36(4)4.234.48

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值12.18億12.95億13.78億
最低值12.01億12.58億13.09億
平均值12.07億12.73億13.41億
中位數12.06億12.70億13.38億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----3.364.314.11
營業收入9.79億11.06億11.18億10.95億11.54億

詳細資訊請看美股內頁：
AdvisorShares 惡習 ETF(ACT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSACT

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