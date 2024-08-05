鉅亨速報 - Factset 最新調查：AdvisorShares 惡習 ETF(ACT-US)EPS預估上修至4.36元，預估目標價為37.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:18
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對AdvisorShares 惡習 ETF(ACT-US)做出2024年EPS預估：中位數由4元上修至4.36元，其中最高估值4.49元，最低估值3.97元，預估目標價為37.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.49(4.49)
|4.41
|4.76
|最低值
|3.97(3.75)
|3.7
|4
|平均值
|4.25(4.08)
|4.16
|4.43
|中位數
|4.36(4)
|4.23
|4.48
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|12.18億
|12.95億
|13.78億
|最低值
|12.01億
|12.58億
|13.09億
|平均值
|12.07億
|12.73億
|13.41億
|中位數
|12.06億
|12.70億
|13.38億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|3.36
|4.31
|4.11
|營業收入
|9.79億
|11.06億
|11.18億
|10.95億
|11.54億
詳細資訊請看美股內頁：
AdvisorShares 惡習 ETF(ACT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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