鉅亨速報 - Factset 最新調查：安橋公司(ENB-US)EPS預估下修至2.09元，預估目標價為39.33元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:18
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對安橋公司(ENB-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.13元下修至2.09元，其中最高估值2.36元，最低估值1.83元，預估目標價為39.33元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.36(2.36)
|2.69
|2.8
|2.79
|最低值
|1.83(1.83)
|2.04
|2.16
|2.79
|平均值
|2.09(2.13)
|2.26
|2.42
|2.79
|中位數
|2.09(2.13)
|2.25
|2.4
|2.79
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|316.47億
|333.31億
|357.62億
|最低值
|205.95億
|190.29億
|195.26億
|平均值
|260.06億
|264.64億
|274.26億
|中位數
|257.42億
|269.62億
|276.70億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.99
|1.10
|2.29
|0.98
|2.10
|營業收入
|374.63億
|289.85億
|373.32億
|410.53億
|317.75億
詳細資訊請看美股內頁：
安橋公司(ENB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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