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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安橋公司(ENB-US)EPS預估下修至2.09元，預估目標價為39.33元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:18


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對安橋公司(ENB-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.13元下修至2.09元，其中最高估值2.36元，最低估值1.83元，預估目標價為39.33元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.36(2.36)2.692.82.79
最低值1.83(1.83)2.042.162.79
平均值2.09(2.13)2.262.422.79
中位數2.09(2.13)2.252.42.79

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值316.47億333.31億357.62億
最低值205.95億190.29億195.26億
平均值260.06億264.64億274.26億
中位數257.42億269.62億276.70億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.991.102.290.982.10
營業收入374.63億289.85億373.32億410.53億317.75億

詳細資訊請看美股內頁：
安橋公司(ENB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSENB

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