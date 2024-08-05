鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯必克科技(SPXC-US)EPS預估上修至5.5元，預估目標價為160.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:17
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對斯必克科技(SPXC-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.35元上修至5.5元，其中最高估值5.55元，最低估值5.29元，預估目標價為160.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.55(5.4)
|6.48
|6.83
|7.3
|最低值
|5.29(5.29)
|5.56
|6.08
|7.3
|平均值
|5.44(5.35)
|6.13
|6.45
|7.3
|中位數
|5.5(5.35)
|6.2
|6.45
|7.3
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|20.02億
|21.43億
|22.57億
|23.59億
|最低值
|19.93億
|20.15億
|20.58億
|23.59億
|平均值
|19.97億
|21.00億
|21.57億
|23.59億
|中位數
|19.96億
|21.05億
|21.57億
|23.59億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.58
|2.12
|9.15
|--
|1.93
|營業收入
|15.25億
|15.60億
|12.20億
|14.61億
|17.41億
詳細資訊請看美股內頁：
斯必克科技(SPXC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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