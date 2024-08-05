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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯必克科技(SPXC-US)EPS預估上修至5.5元，預估目標價為160.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:17


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對斯必克科技(SPXC-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.35元上修至5.5元，其中最高估值5.55元，最低估值5.29元，預估目標價為160.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.55(5.4)6.486.837.3
最低值5.29(5.29)5.566.087.3
平均值5.44(5.35)6.136.457.3
中位數5.5(5.35)6.26.457.3

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值20.02億21.43億22.57億23.59億
最低值19.93億20.15億20.58億23.59億
平均值19.97億21.00億21.57億23.59億
中位數19.96億21.05億21.57億23.59億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.582.129.15--1.93
營業收入15.25億15.60億12.20億14.61億17.41億

詳細資訊請看美股內頁：
斯必克科技(SPXC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSPXC

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