鉅亨速報 - Factset 最新調查：芝加哥選擇權交易所全球市場CBOE-US的目標價調升至196.5元，幅度約4.24%
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對芝加哥選擇權交易所全球市場(CBOE-US)提出目標價估值：中位數由188.5元上修至196.5元，調升幅度4.24%。其中最高估值230元，最低估值178元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予芝加哥選擇權交易所全球市場評價：積極樂觀6位、保持中立11位、保守悲觀0位。
芝加哥選擇權交易所全球市場今(5日)收盤價為193.68元。近5日股價上漲4.24%，標普指數下跌2.06%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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