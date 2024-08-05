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鉅亨速報 - Factset 最新調查：芝加哥選擇權交易所全球市場(CBOE-US)EPS預估上修至8.59元，預估目標價為192.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 18:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對芝加哥選擇權交易所全球市場(CBOE-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.43元上修至8.59元，其中最高估值9.06元，最低估值8.32元，預估目標價為192.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.06(8.96)10.2210.1710.3
最低值8.32(8.32)8.679.149.83
平均值8.59(8.5)9.079.6510.06
中位數8.59(8.43)9.069.6610.06

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值21.21億23.64億23.71億22.91億
最低值20.41億20.72億21.66億22.59億
平均值20.71億21.71億22.57億22.75億
中位數20.70億21.58億22.58億22.75億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.344.274.922.197.13
營業收入24.96億34.27億34.95億39.59億37.74億

詳細資訊請看美股內頁：
芝加哥選擇權交易所全球市場(CBOE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCBOE

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