鉅亨速報 - Factset 最新調查：芝加哥選擇權交易所全球市場(CBOE-US)EPS預估上修至8.59元，預估目標價為192.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 18:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對芝加哥選擇權交易所全球市場(CBOE-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.43元上修至8.59元，其中最高估值9.06元，最低估值8.32元，預估目標價為192.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.06(8.96)
|10.22
|10.17
|10.3
|最低值
|8.32(8.32)
|8.67
|9.14
|9.83
|平均值
|8.59(8.5)
|9.07
|9.65
|10.06
|中位數
|8.59(8.43)
|9.06
|9.66
|10.06
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.21億
|23.64億
|23.71億
|22.91億
|最低值
|20.41億
|20.72億
|21.66億
|22.59億
|平均值
|20.71億
|21.71億
|22.57億
|22.75億
|中位數
|20.70億
|21.58億
|22.58億
|22.75億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.34
|4.27
|4.92
|2.19
|7.13
|營業收入
|24.96億
|34.27億
|34.95億
|39.59億
|37.74億
詳細資訊請看美股內頁：
芝加哥選擇權交易所全球市場(CBOE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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