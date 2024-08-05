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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫德納MRNA-US的目標價調降至120元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對莫德納(MRNA-US)提出目標價估值：中位數由125元下修至120元，調降幅度4%。其中最高估值310元，最低估值56元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予莫德納評價：積極樂觀11位、保持中立12位、保守悲觀3位。

莫德納今(5日)收盤價為86.58元。近5日股價下跌4%，標普指數下跌2.06%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MRNA市場預估目標價

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