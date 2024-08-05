鉅亨速報 - Factset 最新調查：塞拉尼斯(CE-US)EPS預估下修至10.86元，預估目標價為157.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 18:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對塞拉尼斯(CE-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.1元下修至10.86元，其中最高估值11.85元，最低估值10.16元，預估目標價為157.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|11.85(11.85)
|15.84
|18.86
|最低值
|10.16(10.5)
|12.18
|12.67
|平均值
|10.89(11.11)
|13.44
|15.19
|中位數
|10.86(11.1)
|13.43
|15.18
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|113.75億
|122.99億
|126.73億
|最低值
|103.38億
|107.67億
|115.62億
|平均值
|107.92億
|114.14億
|119.36億
|中位數
|107.64億
|114.48億
|118.98億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.84
|16.75
|16.86
|17.34
|17.92
|營業收入
|62.97億
|56.55億
|85.37億
|96.73億
|109.40億
詳細資訊請看美股內頁：
塞拉尼斯(CE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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