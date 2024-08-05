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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：塞拉尼斯(CE-US)EPS預估下修至10.86元，預估目標價為157.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 18:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對塞拉尼斯(CE-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.1元下修至10.86元，其中最高估值11.85元，最低估值10.16元，預估目標價為157.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值11.85(11.85)15.8418.86
最低值10.16(10.5)12.1812.67
平均值10.89(11.11)13.4415.19
中位數10.86(11.1)13.4315.18

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值113.75億122.99億126.73億
最低值103.38億107.67億115.62億
平均值107.92億114.14億119.36億
中位數107.64億114.48億118.98億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.8416.7516.8617.3417.92
營業收入62.97億56.55億85.37億96.73億109.40億

詳細資訊請看美股內頁：
塞拉尼斯(CE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSCE

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