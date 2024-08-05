盤後速報 - 立敦(6175)次交易(6)日除息1.05元，參考價36.4元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 17:05
立敦(6175-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.05元。
首日參考價為36.4元，相較今日收盤價37.45元，息值合計為1.05元，股息殖利率2.79%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/06
|37.45
|1.0458
|2.79%
|0.0
|2023/08/18
|36.35
|1.75
|4.81%
|0.0
|2022/07/28
|32.55
|1.5
|4.61%
|0.0
|2021/10/05
|44.8
|1.0503
|2.34%
|0.0
|2020/07/30
|22.55
|0.5007
|2.22%
|0.0
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