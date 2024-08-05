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鉅亨速報

盤後速報 - 立敦(6175)次交易(6)日除息1.05元，參考價36.4元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 17:05


立敦(6175-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.05元。

首日參考價為36.4元，相較今日收盤價37.45元，息值合計為1.05元，股息殖利率2.79%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/06 37.45 1.0458 2.79% 0.0
2023/08/18 36.35 1.75 4.81% 0.0
2022/07/28 32.55 1.5 4.61% 0.0
2021/10/05 44.8 1.0503 2.34% 0.0
2020/07/30 22.55 0.5007 2.22% 0.0

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