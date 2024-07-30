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鉅亨速報

盤後速報 - 立敦(6175)下週(8月6日)除息1.05元，預估參考價43.15元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05

立敦(6175-TW)下週(8月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.05元。

以今日(7月30日)收盤價44.20元計算，預估參考價為43.15元，息值合計為1.05元，股息殖利率2.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

立敦(6175-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為生產及銷售化成鋁箔。生產及銷售電蝕鋁箔。近5日股價上漲8.83%，櫃買市場加權指數下跌1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/06 44.20 1.0458 2.37% 0.0
2023/08/18 36.35 1.75 4.81% 0.0
2022/07/28 32.55 1.5 4.61% 0.0
2021/10/05 44.8 1.0503 2.34% 0.0
2020/07/30 22.55 0.5007 2.22% 0.0

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