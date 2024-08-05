盤後速報 - 耀億(4430)次交易(6)日除息0.5元，參考價21.25元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 17:05
耀億(4430-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為21.25元，相較今日收盤價21.75元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.3%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/06
|21.75
|0.5
|2.3%
|0.0
|2023/08/24
|22.55
|0.5
|2.22%
|0.0
|2022/08/25
|22.55
|0.5
|2.22%
|0.0
|2021/08/20
|23.95
|0.5
|2.09%
|0.0
|2020/08/26
|26.3
|1.5
|5.7%
|0.0
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