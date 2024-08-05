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鉅亨速報

盤後速報 - 耀億(4430)次交易(6)日除息0.5元，參考價21.25元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 17:05


耀億(4430-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為21.25元，相較今日收盤價21.75元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.3%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/06 21.75 0.5 2.3% 0.0
2023/08/24 22.55 0.5 2.22% 0.0
2022/08/25 22.55 0.5 2.22% 0.0
2021/08/20 23.95 0.5 2.09% 0.0
2020/08/26 26.3 1.5 5.7% 0.0

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