盤後速報 - 耀億(4430)下週(8月6日)除息0.5元，預估參考價21.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05
耀億(4430-TW)下週(8月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(7月30日)收盤價21.70元計算，預估參考價為21.2元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
耀億(4430-TW)所屬產業為其他業，主要業務為體育用品、工業用線、尼龍線、釣漁線、割草線等。各種紡紗、織布、不織布、其他紡織及製品製造。育樂用品、布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品、漁具等批發買賣。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數下跌1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/06
|21.70
|0.5
|2.3%
|0.0
|2023/08/24
|22.55
|0.5
|2.22%
|0.0
|2022/08/25
|22.55
|0.5
|2.22%
|0.0
|2021/08/20
|23.95
|0.5
|2.09%
|0.0
|2020/08/26
|26.3
|1.5
|5.7%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇