盤後速報 - 堡達(3537)次交易(6)日除權息2.5元，參考價56.67元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 17:05
堡達(3537-TW)次交易(6)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2元，股票股利0.5元，合計股利2.5元。
首日參考價為56.67元，相較今日收盤價61.50元，權息值合計為4.83元，股息殖利率3.25%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/06
|61.50
|2.0
|3.25%
|0.5
|2023/07/27
|39.8
|2.5
|6.28%
|0.0
|2022/07/19
|36.35
|3.5
|9.63%
|0.0
|2021/07/20
|39.2
|2.5
|6.38%
|0.0
|2020/07/27
|39.5
|1.5
|3.8%
|1.0
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