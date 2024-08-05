search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 堡達(3537)次交易(6)日除權息2.5元，參考價56.67元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 17:05


堡達(3537-TW)次交易(6)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2元，股票股利0.5元，合計股利2.5元。

首日參考價為56.67元，相較今日收盤價61.50元，權息值合計為4.83元，股息殖利率3.25%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/06 61.50 2.0 3.25% 0.5
2023/07/27 39.8 2.5 6.28% 0.0
2022/07/19 36.35 3.5 9.63% 0.0
2021/07/20 39.2 2.5 6.38% 0.0
2020/07/27 39.5 1.5 3.8% 1.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
堡達61.5-9.96%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty