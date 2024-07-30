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鉅亨速報

盤後速報 - 堡達(3537)下週(8月6日)除權息2.5元，預估參考價61.71元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05

堡達(3537-TW)下週(8月6日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2元，股票股利0.5元，合計股利2.5元。

以今日(7月30日)收盤價66.80元計算，預估參考價為61.71元，權息值合計為5.09元，股息殖利率2.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

堡達(3537-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種馬達、電子零件及電機器材之進出口買賣業務。有關前項產品之國內外廠商代理報價、投標及經銷業務。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌2.96%，櫃買市場加權指數下跌1.53%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/06 66.80 2.0 2.99% 0.5
2023/07/27 39.8 2.5 6.28% 0.0
2022/07/19 36.35 3.5 9.63% 0.0
2021/07/20 39.2 2.5 6.38% 0.0
2020/07/27 39.5 1.5 3.8% 1.0

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