盤後速報 - 堡達(3537)下週(8月6日)除權息2.5元，預估參考價61.71元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05
堡達(3537-TW)下週(8月6日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2元，股票股利0.5元，合計股利2.5元。
以今日(7月30日)收盤價66.80元計算，預估參考價為61.71元，權息值合計為5.09元，股息殖利率2.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
堡達(3537-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種馬達、電子零件及電機器材之進出口買賣業務。有關前項產品之國內外廠商代理報價、投標及經銷業務。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌2.96%，櫃買市場加權指數下跌1.53%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/06
|66.80
|2.0
|2.99%
|0.5
|2023/07/27
|39.8
|2.5
|6.28%
|0.0
|2022/07/19
|36.35
|3.5
|9.63%
|0.0
|2021/07/20
|39.2
|2.5
|6.38%
|0.0
|2020/07/27
|39.5
|1.5
|3.8%
|1.0
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