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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：洲際酒店集團IHG-US的目標價調升至103.05元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 12:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對洲際酒店集團(IHG-US)提出目標價估值：中位數由99.37元上修至103.05元，調升幅度3.7%。其中最高估值116.38元，最低估值79.95元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予洲際酒店集團評價：積極樂觀2位、保持中立9位、保守悲觀6位。

洲際酒店集團今(5日)收盤價為95.21元。近5日股價下跌3.7%，標普指數下跌2.06%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股IHG市場預估目標價

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