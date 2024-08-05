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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tenaris S.A. - ADRTS-US的目標價調降至36元，幅度約3.42%

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 12:15

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Tenaris S.A. - ADR(TS-US)提出目標價估值：中位數由37.27元下修至36元，調降幅度3.42%。其中最高估值48元，最低估值30.22元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Tenaris S.A. - ADR評價：積極樂觀7位、保持中立8位、保守悲觀3位。

Tenaris S.A. - ADR今(5日)收盤價為28.18元。近5日股價下跌3.42%，標普指數下跌2.06%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股TS市場預估目標價

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