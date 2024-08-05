鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)目標價調升至960元，幅度約4.35%
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 12:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)提出目標價估值：中位數由920元上修至960元，調升幅度4.35%。其中最高估值1200元，最低估值666元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予譜瑞-KY(4966-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立4位、保守悲觀1位。
譜瑞-KY(4966-TW)今(5日)收盤價為665元。近5日股價下跌4.16%，相關半導體類指數近5日下跌3.53%，櫃買市場加權指數下跌2.48%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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