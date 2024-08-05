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鉅亨速報

盤中速報 - 艾華(6204)股價殺至跌停，跌停價124.5元，成交452張

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:39

艾華(6204-TW)05日10:24下跌13.5元，股價跌停報124.5元，委買10,000張、委賣3,000張，成交452張。

主要業務為可變電阻製造加工及買賣開關矽整流器買賣。前項有關之原料及產品進出口業務。有關上項業務之經營及投資。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日下跌1.62%。

艾華(6204-TW)近5日股價上漲5.34%，櫃買市場加權指數下跌2.48%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+172 張
  • 外資買賣超：+167 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+5 張
  • 融資增減：-48 張
  • 融券增減：+101 張

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