盤中速報 - 艾華(6204)股價殺至跌停，跌停價124.5元，成交452張
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:39
艾華(6204-TW)05日10:24下跌13.5元，股價跌停報124.5元，委買10,000張、委賣3,000張，成交452張。
主要業務為可變電阻製造加工及買賣開關矽整流器買賣。前項有關之原料及產品進出口業務。有關上項業務之經營及投資。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日下跌1.62%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+172 張
- 外資買賣超：+167 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+5 張
- 融資增減：-48 張
- 融券增減：+101 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 艾華(6204)大跌7.02%，報139元
- 【量大強漲股整理】台股震盪整理下，多元題材最飆，生技、綠能誰最強?
- 盤中速報 - 艾華(6204)急跌-3.05%報127.0元，成交212張
- 盤中速報 - 艾華(6204)急拉3.23%報128.0元，成交20張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇