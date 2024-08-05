鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿斯伯雷汽車集團(ABG-US)EPS預估下修至28.15元，預估目標價為238.80元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對阿斯伯雷汽車集團(ABG-US)做出2024年EPS預估：中位數由29.41元下修至28.15元，其中最高估值30.18元，最低估值26.89元，預估目標價為238.80元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|30.18(30.18)
|31.84
|31.81
|最低值
|26.89(25.15)
|28.36
|31.81
|平均值
|28.56(28.59)
|30.01
|31.81
|中位數
|28.15(29.41)
|30.34
|31.81
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|175.28億
|193.47億
|195.52億
|最低值
|170.75億
|172.60億
|181.18億
|平均值
|172.97億
|180.22億
|188.35億
|中位數
|172.95億
|179.30億
|188.35億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|9.55
|13.18
|26.49
|44.61
|28.74
|營業收入
|72.10億
|71.32億
|98.38億
|154.36億
|148.04億
詳細資訊請看美股內頁：
阿斯伯雷汽車集團(ABG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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