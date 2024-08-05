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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿斯伯雷汽車集團(ABG-US)EPS預估下修至28.15元，預估目標價為238.80元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:16


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對阿斯伯雷汽車集團(ABG-US)做出2024年EPS預估：中位數由29.41元下修至28.15元，其中最高估值30.18元，最低估值26.89元，預估目標價為238.80元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值30.18(30.18)31.8431.81
最低值26.89(25.15)28.3631.81
平均值28.56(28.59)30.0131.81
中位數28.15(29.41)30.3431.81

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值175.28億193.47億195.52億
最低值170.75億172.60億181.18億
平均值172.97億180.22億188.35億
中位數172.95億179.30億188.35億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS9.5513.1826.4944.6128.74
營業收入72.10億71.32億98.38億154.36億148.04億

詳細資訊請看美股內頁：
阿斯伯雷汽車集團(ABG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSABG

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